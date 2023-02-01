 

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля

01.02.2023, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля, сообщила председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер.

По ее словам, представители РФ обозначили дату 8 февраля, передает РИА «Новости».

Последнюю встречу СБ ООН, на которой обсуждалось, как мирные жители в Донбассе выживали под обстрелами с 2014 года, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме сравнил с «удобрением».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.22 / Украинская оппозиция в День соборности призвала к единению для восстановления мира

02.07.21 / “Посадка на борт разрешена только пчеломаткам”. “Укрпошта” приостановила доставку пчел

11.07.22 / Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию и уменьшить до 50 млн человек

17.07.20 / Дело Ефремова передано в прокуратуру

22.08.20 / «Убийцу из Золотого штата» приговорили к пожизненному заключению

21.12.21 / Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака

15.08.21 / “Самая большая роскошь”. Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?

04.07.20 / Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

02.05.21 / В Британии задержали проникших людей на территорию резиденции королевы

31.07.20 / Путин легко манипулирует Трампом, потому что похож на его отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика