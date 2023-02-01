Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля, сообщила председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер.

По ее словам, представители РФ обозначили дату 8 февраля, передает РИА «Новости».

Последнюю встречу СБ ООН, на которой обсуждалось, как мирные жители в Донбассе выживали под обстрелами с 2014 года, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме сравнил с «удобрением».

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