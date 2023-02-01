Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля, сообщила председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер.
По ее словам, представители РФ обозначили дату 8 февраля, передает РИА «Новости».
Последнюю встречу СБ ООН, на которой обсуждалось, как мирные жители в Донбассе выживали под обстрелами с 2014 года, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме сравнил с «удобрением».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет