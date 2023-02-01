“Зацепило и ранило”: сестричка обнародовала завещание Началовой спустя четыре года после смерти
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31 января певице Юлии Началовой исполнилось бы 42 года. Но судьба была к ней очень несправедлива – певице навсегда осталось 38… С нами остались ее песни, клипы, в которых живет ее светлая и чистая душа. Осталась и ее бессменный пресс-секретарь Анна Исаева, которую сама Юля с нежностью и благодарностью называла “сестричкой”.
Правда, в день рождения Началовой “сестричка” не поехала на Троекуровское кладбище. “Я просто весь день на съемках, – пояснила Исаева. – Поэтому не успела к Юле. Если это можно так называть. Туда, где теперь она находится”.
Зато “сестричка” успела опубликовать на своей странице в запрещенной в России социальной сети любимые стихи Началовой. Это своего рода ее духовное завещанием всем нам, живущим и любящим ее безмерно. “Я наткнулась на ее послание мне – обычное видео из Интернета, которое ее тронуло, – рассказывает Анна. – Она просто без пояснений мне его выслала. Пронзительное такое. Оно зацепило и ранило ее душу”.
На этом видео запечатлена 6-летняя девочка София Попова, которые читала стихи в студии программы “Пусть говорят”. Автор этих щемящих строк – поэтесса Алиса Голд:
Говорил нерожденный малыш:
“Я боюсь приходить в этот мир.
Столько в нем не приветливых, злых
Глаз колючих, усмешек кривых…
Отвечал ему тихо Господь:
“Не печалься, малыш, не грусти,
Ангел добрый он будет с тобой,
Пока будешь взрослеть и расти”.
“Как же ангела имя скажи,
Как его мне средь тысяч узнать?..”
— Это вовсе не важно, малыш,
Мамой будешь ты Ангела звать.
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