 

“Рисков много”: угодивший на операционный стол Киркоров в тяжелом состоянии

01.02.2023, 22:30, Разное
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Накануне появилась информация о госпитализации отца Филиппа Киркорова Бедроса Филипповича. У 90-летнего народного артиста России ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения, сообщал телеграм-канал Mash. Поклонники тут же стали молиться за здоровье певца.

Как отмечает PopCornNews, врачи, изучившие данные о здоровье Бедроса Киркорова, не делают оптимистических прогнозов. “Это тяжелое состояние. Рисков очень много для жизни”, – сказал кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с порталом. Ситуация весьма непростая, добавил специалист.

Новость о госпитализации Бедроса Филипповича прокомментировала пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Она заявила, что состояние отца исполнителя хита “Цвет настроения синий” стабильное, а информация, появившаяся в Сети, якобы не является правдой. “Он дома”, – сказала Успенская в беседе с “360”.

Но нельзя забывать, что дыма без огня не бывает, так что сообщения о тяжелом состоянии Бедроса Филипповича наверняка появились не без причины.

К слову, несколько месяцев назад отец Филиппа Киркорова рассказывал, что не так давно он угодил на операционный стол. Бедрос Филиппович перенес операцию на сердце. Артист, чей пульс составлял всего 30 ударов в минуту, нуждался в кардиостимуляторе.


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