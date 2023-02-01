 

Аккумуляторные батареи разряжаются быстрее из-за производственных дефектов при их сборке

01.02.2023, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аккумуляторные батареи разряжаются быстрее, в частности, из-за производственных дефектов при их сборке. Как пишет телеканал CBC, об этом заявили исследователи из Галифакса, Канада.

Майкл Метцгер (доцент Университета Далхаузи) говорит, что проблема заключается в крошечных кусочках пластиковой ленты, используемой при креплении частей аккумулятора. Химические анализы первыми выявили эту проблему. Электролит содержал примеси диметилтерефталата, что привело к самопроизвольному разряду батареи.

Исследователи обнаружили, что крошечные кусочки полиэтилентерефталата (полиэтилентерефталата) проникали в электролит и вызывали химические реакции, которые приводили к постепенной разрядке батареи. Многие производители аккумуляторов используют этот материал. Ученые предложили заменить этот материал на полипропилен, который более устойчив к химическим воздействиям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.23 / В РФ выставили на продажу легендарную автомашину DeLorean DMC-12 за 8,5 млн рублей

07.12.20 / К 30-летию распада СССР ЦБ выпустит серию юбилейных банкнот

18.11.22 / Презервативы будут продавать только по рецепту врача и не более 3 штук в месяц

23.10.20 / В России создадут федеральный реестр нищебродов

15.04.22 / Мнение: Об увековечивании крейсера «Москва»

07.09.20 / Ксения Собчак и Константин Богомолов, Иван Ургант, Владимир Познер и другие гости теннисного турнира Bosco Friends Open

14.09.22 / Мнение: Все повторяется. Солженицын про учителей

14.01.23 / Катастрофа на рынке жилья — Германии не хватает 700 тысяч квартир

16.11.22 / В Казахстане не будут продавать пиво «Жигули» до окончания президентских выборов

10.03.21 / В России предложили ввести налог за использование иностранных соцсетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика