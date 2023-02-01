Аккумуляторные батареи разряжаются быстрее из-за производственных дефектов при их сборке

Аккумуляторные батареи разряжаются быстрее, в частности, из-за производственных дефектов при их сборке. Как пишет телеканал CBC, об этом заявили исследователи из Галифакса, Канада.

Майкл Метцгер (доцент Университета Далхаузи) говорит, что проблема заключается в крошечных кусочках пластиковой ленты, используемой при креплении частей аккумулятора. Химические анализы первыми выявили эту проблему. Электролит содержал примеси диметилтерефталата, что привело к самопроизвольному разряду батареи.

Исследователи обнаружили, что крошечные кусочки полиэтилентерефталата (полиэтилентерефталата) проникали в электролит и вызывали химические реакции, которые приводили к постепенной разрядке батареи. Многие производители аккумуляторов используют этот материал. Ученые предложили заменить этот материал на полипропилен, который более устойчив к химическим воздействиям.