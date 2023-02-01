Журналист Connect The Watts перечислил четыре недостатка смарт-часов Apple Watch Ultra

Колин Дженкинс, журналист Connect The Watts, перечислил четыре недостатка смарт-часов Apple Watch Ultra, которые со временем стали менее очевидными. Автор утверждает, что устройство можно улучшить с помощью приложений и настроек.

По его словам, главная проблема Apple Watch Ultra – отсутствие навигации – была устранена путем загрузки приложения Footpath. Дженкинс сказал, что, хотя это все еще более громоздко, чем навигация Garmins, приложение Footpath позволяет чувствовать себя почти как спортивные часы. Журналист отметил, что проблему с кнопками действия исправить не удалось. Кнопка действия – это то, что я ненавижу тем больше, чем дольше она используется. Он объяснил, что теперь предпочитает, чтобы она была полностью отключена.

Кроме того, Apple Watch Ultra не отслеживают показатели восстановления, как другие носимые устройства с высокотехнологичными функциями, как многие другие. Дженкинс подтвердил, что показатели активности в Apple Watch Ultra работают безупречно.

Дженкинс также отметил, что Apple Watch Ultra не точно измеряют сердцебиение, поэтому это может привести к неточным результатам тренировок. Дженкинс заявил, что Apple Watch Ultra способны совершать звонки, воспроизводить музыку и отправлять тексты без использования смартфона, с чем Дженкинс не согласен.