 

Россия хочет стабильности на энергетических рынках, заявил Лавров

01.02.2023, 22:10, Разное
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Россия и Алжир хотят сохранить стабильность на мировом энергетическом рынке. Нет необходимости манипулировать ценами, как это делают США и союзники в отношении российской нефти, заявил Лавров.

В интервью RT Arabic он напомнил, что РФ и Алжир являются партнерами в ОПЕК+, а также в Форуме стран-экспортеров газа. Последние решения на регулярных министерских встречах ОПЕК+ подтвердили скоординированный и единый подход всех членов объединения к регулированию рынков нефти и нефтепродуктов. В основе этого подхода лежит баланс интересов производителей и потребителей. Болезненная реакция некоторых, считавших, что этот рынок будет служить их собственным интересам за счет производителей “черного золота”, вызвана этим решением. Лавров заявил, что “ОПЕК+ защитила себя и продемонстрировала, что является авторитетной, независимой и надежной организацией ответственных стран”.

То же самое он сказал и о Форуме стран-экспортеров газа. В Форум входят все основные подходы государств, поставляющих трубный или сжиженный природный газ на мировые рынки.
“Россия и Алжир полностью совпадают в своих позициях. Стабильные рынки – это то, к чему мы стремимся. Мы должны стремиться к стабильным рынкам”, – отметил Лавров.


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