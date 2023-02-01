Шелуху чеснока кладем в кошелек. Как растение помогает привлечь деньги и удачу

Чеснок относится к числу наиболее узнаваемых растений, используемых в кулинарии. Во многих блюдах он фигурирует в качестве ингредиента. Растение является природным антибиотиком, поэтому нелишним будет применять его для поддержания здоровья и при наличии простудных заболеваний. Кстати, на основе чеснока есть много народных рецептов, помогающих в избавлении от напастей и недугов. А еще некоторые называют овощ магическим растением, ведь в сказках и легендах им защищались от нечисти и злых духов.

Как использовать чеснок

Овощ поможет в сохранении работоспособности и придаст энергии при длительном сидении за компьютером. Рядом с монитором нужно положить зубчик чеснока, предварительно его очистив. Так и энергетика человека будет под защитой, и микробы будут держаться от него подальше.

Поможет чеснок и от сглаза. Для этого нужно связать девять головок в длинную связку или заплести в косичку при помощи красной ленты. Далее повесить ее на кухню.

Чтобы привлечь в жизнь удачу, необходимо посадить головку чеснока в цветочный горшок и регулярно поливать, срезать подрастающие перья, а потом употреблять в пищу.

А если положить шелуху чеснока в кошелек, то будут водиться деньги. Делается это на растущей луне в вечернее время. А утром шелуха вынимается.