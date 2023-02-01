 

СМИ назвали дату объявления о новом пакете американской военной помощи Украине

01.02.2023, 22:01, Новости дня
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США могут объявить 3 февраля о новом пакете военной помощи киевским властям, информирует газета The Wall Street Journal.

По данным СМИ, в список вошли ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км. Поясняется, что это снаряд весом 113 кг, он оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщало, что размер нового транша военной помощи Украине составит 2,2 млрд долларов. Вооружение на 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона.

В Кремле заявляли, что новый пакет помощи, который Вашингтон выделяет Киеву, является прямым путем к эскалации украинского конфликта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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