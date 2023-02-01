Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии помех для участия в выборах в 2023 году

Президент Турции Тайип Эрдоган на телеканале ТРТ заявил, что не видит каких-либо помех для его участия в намеченных на май 2023 года президентских выборах.

По его словам, дискуссии о препятствиях его повторного выдвижения на пост главы Турции являются попытками «взбаламутить воду», передает ТАСС.

Ранее турецкий лидер заявил, что датой президентских и парламентских выборов в Турции решено определить 14 мая.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО в контексте президентских выборов.

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