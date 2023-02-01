 

Мнение: Ликвидируют ли «дочку» Газпрома – АО «Молдовагаз»?

01.02.2023, 21:55, Разное
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Еще в сентябре прошлого года рассказывал об иске Александра Петкова о ликвидации АО «Молдовагаз».

В ноябре снова вернулся к газовой теме в Молдове.

Надо сказать, что Александр Петков –  миноритарный акционер АО «Молдовагаз», экс-советник президента Молдовы, экс-депутат парламента Молдовы. Отмахнуться от его иска не получилось.  Сегодня Петков сообщил, что «ровно через полтора месяца пройдет первое судебное заседание по делу о ликвидации АО «Молдовагаз», чьи долги более чем в 10 (десять) раз превышают стоимость активов.

Сегодня потребовал от судьи, в качестве обеспечительной меры, наложить арест на все активы этого монополиста. Требование не касается банковских счетов, чтобы ни у кого из этих додоновско-газпромовских мерзавцев не было «аргументов» о том, что «потребителей оставляют без газа».

Даже та малость, которую обнаружила Счетная палата, просто обязывает власти в срочном порядке заблокировать активы «Молдовагаз».

Представители же партии Майи Санду выбрали другую тактику: возмущаться на телеэкранах и в Фэйсбуке.

Без преувеличения, настал момент истины. Теперь мы убедимся, на чьей стороне власть Майи Санду со своей «реформированной юстицией».

В сентябре прошлого года Александр Петков говорил мне: «Нынешнее правительство Молдовы я расцениваю как «пятую колонну» Газпрома. Не было в Молдове за весь период независимости правительства, которое было бы более выгодно Газпрому. Даже при Додоне Молдова не платила столько денег из бюджета за газ. .Никогда».

Продолжаем наблюдать за развитием событий.

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Источник: Ирек Муртазин


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