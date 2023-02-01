Мнение: Почему школьников нужно подталкивать к компьютерным играм

В России сейчас айтишников не хватает — как и во всех остальных странах мира. При этом для современной экономики айтишники нужны сильнее, чем рабочие в XX веке, и платить им можно фактически любые деньги. Это вопрос рычага. Айтишник делает программу, и этой программой пользуется миллион человек. А рабочий делает шестерёнку, и эта шестерёнка вертится в одном-единственном механизме. (Для зануд: да, я знаю, бывают исключения, это понятно).

Проблема в том, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Мы всё ещё живём в мире, где очень мало кто понимает, кто такие айтишники, что им нужно, и зачем сами айтишники нужны.

К примеру, осенью было много разговоров о том, что программистам, как ценным кадрам, надо давать бронь от мобилизации. Однако дальше разговоров дело не пошло, так как выяснилось, что гордое звание программиста надо подтверждать дипломом о профильном высшем образовании. Если в дипломе написано «программист», ты для государства программист. Если диплома нет, так как ты ещё в старших классах школы начал работать по специальности, и тратить время на вуз даже не собирался… извини, ты самозванец. А ведь айтишник без профильного диплома не исключение, таковых большинство. В том числе потому, что высокооплачиваемый айтишник учится не 5 лет, а всю карьеру — специфика профессии.

Сейчас вот на Совете Федерации обсуждали нехватку кадров айти-отрасли — и снова говорили странное. Цитирую (ссылка):

Генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков призвал развивать отечественный киберспорт, чтобы находить перспективные кадры среди участников соревнований. «Это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», — пояснил он.

Основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов заявил, что успешной практики использования киберспортсменов в качестве разработчиков нет. Киберспортсмены практически никогда не обладают навыками разработчиков, поскольку эту сферы деятельности не пересекаются, добавил он.

Будучи как раз тем самым пересекающимся множеством, айтишником и киберспортсменом-любителем одновременно, я не согласен с обоими. Это работает не так.

1. Геймеры — не айтишники, однако навыки геймеров имеют прямое практическое применение. Например, управлять боевым дроном довольно сложно, тут нужен целый набор навыков. Геймер, который тренировался на протяжении многих лет, не только быстро освоит ремесло удалённого пилота, но и сможет достичь там высот мастерства.

2. Программировать киберспортсмен будет уже навряд ли. Это разные профессии, вот как дворник и гаишник, например. Да, инопланетянин может спутать: оба на улице, оба в ярких жилетках. Да, дворник может иногда стать гаишником, а гаишник дворником. Но всё же прямой связи между профессиями нет.

Так и с играми. Профессиональный игрок в Доту станет программистом с большей долей вероятности, чем профессиональный футболист. Но даже Дота, относительно интеллектуальная игра, навряд ли станет мостиком в мир программирования хотя бы для 5% киберспортсменов.

3. Чтобы удержать айтишников от отъезда за рубеж, надо вести комплексную работу, мало связанную с компьютерными играми. Выдавать айтишникам особые права ценных специалистов, решать досадные бюрократические проблемы отрасли, что-то делать с вражеской агитацией, влияние которой в айти-среде особенно сильно. Много идей можно подсмотреть в других странах, и кое-что при наличии политической воли даже получится перенести на российскую почву.

4. Для привлечения зрелых айтишников из других стран компьютерные игры тоже не нужны. Тут, опять-таки, мы можем подсматривать у Запада. Нужна комплексная работа наших вербовщиков в за рубежом. К примеру, такой работой могут заняться наши корпорации типа Яндекса и Сбера — от государства нужна будет только программа, по которой иностранный айтишник сможет без головной боли получить российский паспорт.

Кстати, желающих переехать в Россию айтишников полно, в самых разных регионах, от Нигерии до США. Если дать им возможность переехать без усилий, по щелчку пальцев — подписал контракт, и завтра уже смотришь из окна самолёта на русские просторы, — решатся многие.

5. Вот для чего компьютерные игры нужны, так это для привлечения молодёжи. У отрасли есть проблема: айтишники выглядят не круто. Типичный айтишник — сутулый застенчивый зануда в немодной одежде и с брюшком. Никакого сравнения с бравым курсантом, например.

Во взрослой жизни это неважно, ибо айтишники неприлично хорошо зарабатывают: 75% айтишников состоят в браке, что значительно выше среднего по популяции. А вот в школьно-студенческом возрасте, в период выбора будущей карьеры, для многих «казаться» значительно важнее, чем «быть».

6. Киберспорт проблему привлечения молодёжи к компьютерам решает. Быть хорошим игроком — круто. Участвовать в турнирах — круто. А если ты увлекаешься компьютерными играми, то тебе интересны и компьютеры, подобно тому как автогонщикам интересны автомобили. Это естественным образом вытекает и из производственной необходимости, и из тем для общения в компании других игроков.

Допустим, в обычном классе 30 человек, из них 27 играют в игры, из них 12 увлекаются киберспортом — играют в Контру или Доту, имеют там какой-то (не особо высокий) рейтинг. Мы вполне можем ожидать, что из этого множества профессиональным киберспортсменом не станет никто, так как профессионалов в киберспорте вообще мало, а вот айтишниками станут 3-4 школьника. В том числе потому, что если ты разбираешься в играх, то программисты для тебя — понятные и уважаемые люди. Кроме того, у тебя наверняка есть знакомые программисты, которые могут подсказать, как войти в профессию и с чего начать.

7. Из всего этого следует, что киберспорт России действительно нужен, причём гораздо сильнее, чем футбол или шахматы, например.

У государства в 2023 остаётся ещё открытым роскошное окно возможностей. Во-первых, за очень небольшие по меркам большого спорта бюджеты можно организовать сразу несколько турниров даже не российского, а мирового уровня. Как я уже указал выше, генералы всегда готовятся к прошлой войне, и это относится ко всем странам мира, не только к России. В киберспорт по-взрослому на нашей планете не вкладывается вообще никто, так что Россия может стать мировым центром киберспорта — это на три порядка дешевле, чем участие в крупных космических программах, например.

Во-вторых, сейчас школьников и так постоянно гоняют на какие-нибудь олимпиады и соревнования. Олимпиада по экологии, соревнования по садоводству… по математике и русскому, разумеется, тоже есть. Достаточно включить в этот раздутый перечень киберспорт, — причём не какой-нибудь ФИФА, а нормальные кибердисциплины, — и популярность киберспорта среди школьников резко вырастет. Что, как я указал выше, по цепочке сделает более модными и нужных стране айтишников.