До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Сегодня, 1 февраля, стало известно о госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова. 73-летний актер должен был выехать из столицы в Санкт-Петербург на скоростном поезде “Сапсан”, однако до места он так и не доехал. Перед поездкой ему стало плохо.

Пятый канал уточняет, что Борис Васильевич должен был приехать в Выборгский дворец культуры, в котором был анонсирован спектакль с его участием “Свободная пара”. До Северной столицы уже приехала Мария Аронова, также задействованная в постановке, однако из-за Щербакова представление пришлось отменить.

Печальную новость рассказала изданию Директор театра Выборгского дворца культуры Елена Потылицына. По ее словам, пока неизвестно, на какую дату поставить спектакль “Свободная пара”, ведь еще неясно, что именно случилось в Борисом Васильевичем. То есть диагноз пока не сообщили.

Ранее Борис Щербаков заявил, что ему иногда становится стыдно за коллег в современных театрах. По словам артиста, в таких культурных учреждениях лишь пошлость и “мат-перемат”. Мол, в современных театрах нет качественных экспериментов. Слова актера приводили “Дни.ру”.