Российское сельскохозяйственное производство выросло в 2022 году

Производство сельскохозяйственной продукции в РФ в 2022 году увеличилось на 10,2% во всех категориях хозяйств по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказали в Росстате.

В 2021 году наблюдалось снижение производства на 0,4%. В 2020 и 2019 годах фиксировался рост на 1,3% и 4,3% соответственно. В 2018 году произошло снижение объемов производства на 0,2%, в то время как в 2016 и 2017 годах наблюдался рост производительности на 4,8% и 2,9%.

Предварительная оценка объема производства сельскохозяйственной продукции 2022 года в фактических ценах составила 8,851 триллиона рублей по сравнению с 7,71 триллиона рублей 2021 года. Это больше на 14,8%.

В 2022 году объем продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных организаций в сопоставимых ценах увеличился на 12,8% (в то время как в 2021 году он снизился на 0,1%). В реальных ценах объем производства вырос на 17,1% до 5,5348 триллиона рублей. Продукция растениеводства выросла на 20,8% до 3,017 триллиона рублей, животноводства – на 12,7% до 2,332 миллиарда рублей.

В хозяйствах, к которым относятся индивидуальные предприниматели, производство сельскохозяйственной продукции в 2022 году выросло на 20%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1,7%. Оно выросло до 1,432 триллиона рублей, увеличившись на 20,9% в реальных ценах. Продукция растениеводства составила 1,228 триллиона (23,3%), а животноводства – 204,4 миллиарда (рост на 8,9%).

В 2022 году производство продукции личных подсобных хозяйств в сопоставимых ценах снизилось на 1,8% (и на 2,2% в 2021 году). В фактических ценах показатель составил 2,071 триллиона рублей. Это означает рост производства продукции растениеводства на 5,7% до 1,021 триллиона рублей. Для животноводства положительным знаком является рост до 1,049 триллиона рублей на 6,3%.