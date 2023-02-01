Гофрирование, мини-косы и пробор посередине: прически из 90-х, которые снова в моде в 2023 году

Ни для кого не секрет, что тенденции в моде цикличны, поэтому через некоторое время мода вновь возвращается. Это касается не только одежды и обуви, но и причесок. В 2023 году снова в моде укладки и стрижки, которые были популярными в девяностых годах. Разберемся, о каких именно моделях причесок идет речь.

Рэйчел

Эта привлекательная стрижка произвела настоящий фурор и стала настоящей законодательницей моды. Прическа героини популярного сериала стала настолько любимой и востребованной, что ее не прекращали носить на протяжении всех этих лет. В нынешнем году она снова на вершине моды, поскольку многослойная техника стрижки позволяет создавать отличную форму, которая является очень устойчивой и моделирующей форму лица. Это прекрасный способ придать локонам объем и структуру.

Два высоких хвостика

Наверняка прически Бритни Спирс и Эммы Бантон навевают на вас приятные воспоминания. Сегодня для ностальгии нет места, можно использовать эти оригинальные и милые прически, которые стали трендовыми. Достаточно разделить волосы вертикальным пробором посередине и связать два высоких хвостика. Отличительной чертой тренда является наличие относительно длинной прямой челки. Такая прическа моделирует лицо и является омолаживающей, поскольку обычно ее носят маленькие девочки и модные девчонки постарше.

Локоны у лица

Снова в тренде пряди у лица, которые завиты в кокетливые локоны. Они могут присутствовать при любой укладке (например, хвост, пучок, ракушка и пр.). Прическа сразу преображается и становится милее и женственнее. Сделать локоны очень просто, нужно отделить небольшие боковые пряди и завить их плойкой или бигуди.

Французские косы

Эта прическа пришлась по вкусу многим представительницам прекрасного пола, поэтому она снова вернулась, хотя навсегда и не уходила. Косичка выглядит очень аккуратно, нежно и женственно. Принцип плетения можно освоить очень быстро, достаточно отделить посередине три пряди волос, начать заплетать обычную косичку и прибавлять по небольшой пряди с одной и другой стороны, пока все волосы не буду вплетены в общую косичку.

Пузырьковая коса

Прическа снова в тренде, поскольку смотрится очень женственно и нарядно. Предпочтите это оригинальное плетение, которое подходит любому образу, и вы будете выглядеть просто потрясающе.

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Высокий пучок с прядями у лица

Пучки также никогда не выходили из моды, однако высокий пучок с локонами у лица был на пике популярности именно в девяностые годы. Структура волос не имеет значения, поскольку высокий пучок смотрится замечательно на прямых и на вьющихся волосах. Плюсом такой прически является то, что она может изменить форму лица. Поскольку высокий пучок несколько вытягивает лицо, локоны спереди помогают ему визуально казаться круглее.

Пикси

Короткие волосы никогда не выходили из моды, однако прическу пикси все-таки принято связывать именно с девяностыми годами. Если это ваша любимая длина и форма, обязательно примите это к сведению и выберите именно эту прическу. Она смотрится просто великолепно, всегда удерживает форму, отличается практичностью и является универсальной, поскольку может быть применима, как в качестве праздничной, так и деловой и повседневной.

Зажимы-бабочки

В тренде снова аксессуары девяностых годов. Зажимы-бабочки смотрятся очень эффектно и мило, они могут украсить любую прическу. Преимуществом является то, что вы можете использовать их даже без укладки, ведь распущенные волосы с одним или двумя такими бабочками по бокам будут выглядеть просто восхитительно. Их также можно прикрепить, украсив прическу «мальвинку», косичку любого плетения и прочие ваши любимые укладки.

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Кудри и локоны

Обладательницы кудряшек, ликуйте, снова пришло ваше время, поскольку прямые волосы отошли на второй план, а на вершину моды снова вошли красивые милые кудри. Вы можете выбрать прическу любой формы и длины, все равно вы будете в тренде, так как локоны сегодня на первом месте. Вам не нужно приводить прическу в порядок и укладывать колечко волос к колечку, дайте волосам возможность высохнуть естественным способом и уложиться в прическу так, как они хотят.

Высокий хвост

Также очень популярная в девяностых годах прическа, которая снова взошла на вершину моды. По сути, она всегда была трендовой, но в большей или меньшей степени, и это заслуженно. Высокий хвост помогает подчеркнуть красивые черты лица, визуально увеличивает рост, делает фигуру стройнее. Волосы собираются на макушке, закрепляются резинкой, затем отделяется прядь, которой оборачивают основание хвоста. Прическа может быть дополнена челкой, также могут присутствовать трендовые нынче завитые у лица пряди.

Розовая романтика

Снова в моде красивые розовые оттенки, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше всего импонирует. Например, сиреневый или светло-розовый, они смотрятся очень привлекательно.

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Мягкая широкая резинка для волос

Возвращаются не только модели причесок девяностых годов, но и аксессуары. Одним из них является мягкая резинка для волос, которую можно использовать для оформления любой прически. Речь идет о высоком, среднем и низком пучке, таких же хвостиках, булочках и прочих оригинальных укладках. Благодаря резинке, прическа смотрится более естественной и милой.

Асимметричный флип

Замечательная прическа, которая поможет вам моделировать форму лица и выглядеть просто потрясающе. Асимметричные челки снова в моде, и это круто. Вы можете завить волосы или предпочесть прямые пряди, в любом случае это выглядит на все сто.

Микрокосички

Очень стильная и привлекательная прическа, которая пришла к нам с девяностых годов (точнее, в то время был пик ее популярности). Маленькие тонкие косички смотрятся очень мило и аккуратно, вы можете носить их распущенными или сделать любую понравившуюся вам прическу (собрать в пучок или хвост). Преимуществом является легкость в уходе и эксплуатации, а также способность сделать любой образ стильным и креативным.

Африканские косички

Эта прическа была особо популярной, ее предпочитали носить только самые смелые и креативные девушки (парни, кстати, также ее любили не меньше). Сегодня у вас есть возможность снова вернуться к этой идее. Прическа выглядит потрясающе, ее можно трансформировать в разные укладки, она практичная и всегда нарядна.

Гофрированные волосы

Если вы спрятали плойку для гофрированных волос подальше, то пришло время ее доставать. А если поторопились от нее избавиться, срочно бегите в магазин или заказывайте ее по интернету. Мелковолнистые гофрированные волосы снова в моде, причем гофре одинаково привлекательно смотрится как на всей поверхности волос, так и на их части. Например, можно отделить прядь и сделать ее гофрированной или оставить ровной челку, а все остальные зоны «загофрировать». Все зависит от вашего вкуса, поэтому не бойтесь проявлять фантазию.

Челка

Сегодня снова в моде челка, причем ее форму и длину вы можете выбирать сами. В тренде челка-шторка, асимметричная, короткая, длинная и пышная. Вы можете остановить свой выбор на любой прическе и добавить этот модный элемент, прическа от этого однозначно выиграет.

Космические булочки

Очень стильная прическа, которая наверняка многим из вас давно нравилась. По сути, это два высоких пучка или петли по бокам. Можно сплести две косички и обернуть их вокруг своей оси, булочки будут просто восхитительными. Отличной идеей будет добавить модную челку и модные локоны у лица, прическа примет ту форму, которая была трендовой именно в девяностые годы прошлого века.