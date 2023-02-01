На Урале открыли отделение российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

На базе Президентской академии в Екатеринбурге открыли первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

В мероприятии приняли участие и.о. ректора РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, с приветствием также выступил председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров.

«Я благодарю команду Уральского института управления – филиала РАНХиГС и желаю всем участникам найти по-настоящему интересное для себя направление деятельности и реализовать свой потенциал. А мы всегда вас в этом поддержим. Ценности, заложенные в основу деятельности Движения Первых, – жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость – созвучны каждому гражданину нашей страны. С опорой на них мы будем запускать новые проекты и развивать уже существующие», – подчеркнул Комиссаров, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,

Идею создания на базе вузов отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ) выдвинула студентка РАНХиГС, победительница конкурса «Большая перемена» платформы «Россия – страна возможностей» Зинаида Гольман, а в ходе встречи со студентами инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

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