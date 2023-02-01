 

В доме Байдена ФБР провела обыск

01.02.2023, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В частном доме американского президента Джозефа Байдена в городе Рехобот-Бич (Делавэр) прошел обыск ФБР, сообщают американские телеканалы.

Обыск проводился с согласия президента, его указало провести министерство юстиции, а провели сотрудники ФБР, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Телеканал передал, что у дома Байдена стоят несколько автомобилей, по данным канала, это уже третье место, где ФБР проводит следственные действия. До этого обыски проводились в резиденции в Уилмингтоне и в Центре дипломатии и глобального взаимодействия.

В начале января появились сообщения о секретных документах в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в период вице-президентства Байдена. Это учреждение открылось в 2018 году, там политик работал до выдвижения в президенты.

Ранее советник Байдена Ричард Заубер заявил, что часть документов с пометкой «секретно» найдены в гараже дома президента США в Уилмингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден вынес из Белого дома секретные документы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.21 / Рядом с Одесской областью обнаружили ракетный корвет Черноморского флота России

05.05.21 / Число работающих кинотеатров в РФ вернулось к уровню до пандемии

26.11.20 / Трамп помиловал экс-помощника по нацбезопасности Флинна

06.07.20 / В РФ отреагировали на новые британские санкции

30.08.20 / Москвичам пообещали «домашний» День города

15.01.21 / Страны Азии вновь ужесточают ограничения из-за коронавируса

29.07.22 / Латвия продолжила закупать российский газ

25.02.21 / Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21

11.04.22 / Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию над россиянами

29.01.21 / СТРАНА – украинская учительница устраивает второклассникам «уроки ненависти» к русскоязычным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика