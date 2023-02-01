В доме Байдена ФБР провела обыск

В частном доме американского президента Джозефа Байдена в городе Рехобот-Бич (Делавэр) прошел обыск ФБР, сообщают американские телеканалы.

Обыск проводился с согласия президента, его указало провести министерство юстиции, а провели сотрудники ФБР, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Телеканал передал, что у дома Байдена стоят несколько автомобилей, по данным канала, это уже третье место, где ФБР проводит следственные действия. До этого обыски проводились в резиденции в Уилмингтоне и в Центре дипломатии и глобального взаимодействия.

В начале января появились сообщения о секретных документах в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в период вице-президентства Байдена. Это учреждение открылось в 2018 году, там политик работал до выдвижения в президенты.

Ранее советник Байдена Ричард Заубер заявил, что часть документов с пометкой «секретно» найдены в гараже дома президента США в Уилмингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден вынес из Белого дома секретные документы.

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