 

Власти Грузии назвали заявление Зеленского о Саакашвили «оскорбительным»

01.02.2023, 20:40, Новости дня
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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил в среду предоставить «хотя бы одно подтверждение» пыток гражданина Украины, экс-президента Михаила Саакашвили, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Разговоры о том, что в Грузии сегодня кого-то пытают, несправдливые и оскорбительные», – сказал министр.

Отметив, что Грузия старается сдержанно отвечать на постоянные упреки Украины, министр в то же время сказал, что его страну «безосновательно обвиняют».

«Кто бы это ни был, президент любой страны, пусть предоставит хотя бы одно подтверждение (пыток)», – сказал Рати Брегадзе.

Министр подчеркнул, что заявление Зеленского «бездоказательно, поэтому неприемлемо».

В среду Владимир Зеленский обвинил правительство Грузии в том, что то намеренно убить Саакашвили и пытает его.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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