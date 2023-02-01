Мнение: Про премии за ликвидацию танков

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов издал постановление, которым пообещал премии за захват или уничтожение танков Abrams (США) и Leopard (Германия).

Чиновник объяснил, чего ради он подписал это постановление. Мол, он интересуется забайкальцами, участвующими в спецоперации. Мол, они «люди сибирские, дальневосточные, не любят, когда кто-то ведет себя неуважительно, высокомерно по отношению к другим, со спесью, плюс там среди них многие охотники и просто сильные духом, подготовленные ко всему люди. Поэтому, конечно, когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь, в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро» (отсюда).

Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России:

«Это лишний раз свидетельствует о единении, желании всех способствовать так или иначе, прямо или косвенно, ходу СВО, достижению целей. Что касается этих танков, как мы уже говорили, их будут жечь. Тем более если будут такие поощрительные меры, энтузиастов будет еще больше» (отсюда).

Вообще-то, премии за танки – это свидетельство не единения в деле демилитаризации, денацификации, десатанизации и дешайтанизации территории Украины… Это ни что иное, как коммерциализация спецоперации. По всему получается, что спецоперация становится экономически выгодной для бедных россиян. При этом выгодно именно продолжение спецоперации как можно дольше. Потому что чем дольше будет продолжаться спецоперация и чем больше немецких и американских танков будет поставлено на Украину, тем больше денег можно будет заработать на иквидации этой бронетехники.

Конечно, есть риск, что вражеские танки могут ликвидировать ликвидаторов. Но, как говорится, кто не рискует, тот не получает премий….

Так или не так?

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