 

Мнение: Про премии за ликвидацию танков

01.02.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов издал постановление, которым пообещал премии за захват или уничтожение танков Abrams (США) и Leopard (Германия).

Чиновник объяснил, чего ради он подписал это постановление. Мол, он интересуется забайкальцами, участвующими в спецоперации. Мол, они «люди сибирские, дальневосточные, не любят, когда кто-то ведет себя неуважительно, высокомерно по отношению к другим, со спесью, плюс там среди них многие охотники и просто сильные духом, подготовленные ко всему люди. Поэтому, конечно, когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь, в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро» (отсюда).

Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России:

«Это лишний раз свидетельствует о единении, желании всех способствовать так или иначе, прямо или косвенно, ходу СВО, достижению целей. Что касается этих танков, как мы уже говорили, их будут жечь. Тем более если будут такие поощрительные меры, энтузиастов будет еще больше» (отсюда).

Вообще-то, премии за танки – это свидетельство не единения в деле демилитаризации, денацификации, десатанизации и дешайтанизации территории Украины…   Это ни что иное, как коммерциализация спецоперации. По всему получается, что спецоперация становится экономически выгодной для бедных россиян. При этом выгодно именно продолжение спецоперации как можно дольше. Потому что чем дольше будет продолжаться спецоперация и чем больше немецких и американских танков будет поставлено на Украину, тем больше денег можно будет заработать на иквидации этой бронетехники.

Конечно, есть риск, что вражеские танки могут ликвидировать ликвидаторов. Но, как говорится, кто не рискует, тот не получает премий….

Так или не так?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Сбербанк арестовал валютные счета граждан СССР

05.10.20 / Скандалы: Александр Душин злоупотребил с комфортной средой

28.09.22 / Мнение: Медведев и ядерное оружие

19.05.21 / Делаем стильный держатель для полотенец своими руками: нужна труба и доска

15.07.20 / В горле любительницы сашими поселился активный червь

26.08.21 / Какие модели и фасоны джинсов будут на пике популярности этой осенью и зимой

01.02.22 / Мать короля Нидерландов Виллема-Александра празднует день рождения

18.11.21 / Финансист назвал самое удачное время года для покупки жилья

12.11.22 / Мнение: Американских нефтяников пытаются раскулачить

24.11.20 / Мнение: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика