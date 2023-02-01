Мнение: Прогноз ВВП России от МВФ, число украинских беженцев и уловка Минских соглашений

1. 23 тысячи западных санкций (или сколько их там уже накопилось) в очередной раз не смогли порвать экономику России в клочья. Падение ВВП России, вызванное западной экономической агрессией, закончилось едва начавшись. Это официально признали в Международном валютном фонде (ссылка):



Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024 году.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Согласно приведенным данным, ВВП РФ сократился в 2022 году на 2,2%. Как следует из документа, МВФ улучшил на 2,6 п. п. свой октябрьский прогноз по росту этого показателя в РФ на 2023 год, а также улучшил на 0,6 п.п. прогноз на 2024 год.

2. Россия продолжает с большим отрывом лидировать по числу беженцев с Украины и её бывших территорий (ссылка):



Число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины с февраля 2022 года, превысило 5,2 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в силовых структурах.

“По данным на утро понедельника, в РФ прибыли более 5,2 млн человек, включая 733 тыс. детей”, – сказал собеседник агентства.

В среднем ежедневно в Россию въезжают более 4 тыс. человек. Для них организовано 897 пунктов временного размещения, ими воспользовались лишь около 40 тыс. вынужденных переселенцев. Остальные разместились в частном порядке или у родственников.

Если верить официальным данным нашим соседей, то на начало 2022 года совокупное население Украины и Донбасса составляло 41 миллион человек. Получается, что из этого числа в Россию переехал каждый восьмой.

Независимые СМИ стараются не привлекать внимание к этому парадоксу: почему столь огромное число жителей (бывшей) Украины решили искать убежище в «стране-агрессоре», а вовсе не на «свободном» и «благополучном» Западе.

Кто-то может предположить, что речь идёт только о тех гражданах (бывшей) Украины, которые считают себя русскими. Мол, в Россию бегут только или почти исключительно русские.

Однако по официальным украинским данным, по последней переписи 2001 года, русских на Украине было 8,3 миллиона. Уже к 2014 году, на фоне общего сокращения населения Украины с 49 до 45 миллионов, число русских должно было упасть до 7-7,5 миллионов. Минус 1,5 миллиона русских в Крыму, который вернулся в Россию в 2014 году, получается 5,5-6 миллионов.

То есть, если в 2022 году на основную территорию России с Украины и из Донбасса, из Херсонщины и Запорожья уезжали только русские, получается, что они уехали оттуда чуть ли не в полном составе? Если уехало целых 5,2 миллиона?

Как видите, что-то здесь не бьётся. Либо русских на Украине в реальности гораздо больше, чем то скромное число, которое во время переписи вычислили украинизаторы. Либо в Россию бегут с Украины все, включая татар, венгров, евреев и украинцев. Либо, – если и вправду уехало 5,2 из 5,5 миллионов русских, – то можно квалифицировать это как принудительное выдавливание населения с территории по этническому признаку. На Западе в таких случаях применяют термин «геноцид».

3. Украинские и западные политики продолжают хвастаться, что «Минские соглашения дали Украине 8 лет для строительства армии». Это одна из главных идей, продвигаемых в новом пропагандистском фильме «Би-би-си» «Путин против Запада» (Putin vs the West) (ссылка). Мол, в 2015 году украинская армия была разгромлена под Дебальцево, и если бы не соглашения, то она могла бы отступить и до Киева.

Это противоречит тезису об «агрессивной» России, которая вероломно напала на «мирную» Украину. В 2015 году российское руководство было готово решить все вопросы миром (несмотря на возможность дойти до Киева), для этого и были подписаны соглашения. Украина и её западные спонсоры выполнять соглашения отказались (как выяснилось, они с самого начала не собирались это делать). Они начали готовить армию, чтобы воевать с Россией и русскими на Украине.

Итак, Россия, выступала за мир, и в течение 8 лет пыталась добиться мирного урегулирования. Но западные и украинские власти выбрали войну. В какой-то момент игнорировать их подготовку к войне стало уже невозможно с нашей стороны. Особенно после того, как украинские власти недвусмысленно заявили, что Минские соглашения выполнять не собираются, а также что намереваются обзавестись ядерным оружием.

Конечно, западные политики и журналисты это понимают. Однако тот Запад, который мы когда-то знали, уже стал историей, теперь это территория варваров. Порядочность уступила место «цыганской доблести» — кто ловчее смошенничал, тот и молодец.