 

Мнение: О потрясающем «ответе от Путина» заносчивой Великобритании… Карма в действии?

01.02.2023, 20:13, Разное
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Ну какой же правоверный русский не знает, что ему вот уже который век «англичанка гадит» и жить нормально не даёт! Так-то бы он уже — у-ух! Но вот она

Как сообщает британская The Daily Mail, #МВФ теперь прогнозирует, что Великобритания станет самой слабой экономикой среди экономически развитых стран в этом году: объёмы производства сократятся на 0,6%. Это контрастирует с более ранней оценкой роста на 0,3% и с приростом на 4,1% по предварительным оценкам за 2022 год.

Жёсткая налогово-бюджетная #политика — более высокие #налоги и низкие государственные расходы — называются ключевыми факторами резкого понижения рейтинга МВФ. Если прогнозы Фонда окажутся верными, Великобритания станет единственным членом группы развитых стран — G7, — #экономика которой сократится в 2023 году. Сверх того, аналитики обращают внимание на «взрывной рост» забастовок: сейчас в них участвуют уже более 500 тысяч человек, что может затормозить экономическое восстановление.

На этом фоне интересен и обновлённый #прогноз МВФ по РФ. По предварительным оценкам Фонда, в 2022 году не случилось экономического спада и на 3,4%, как предполагалось ранее. Теперь эксперты международной организации его оценивают в 2,2% и считают, что «за ним реализуется умеренно позитивный сценарий экономического роста с 2023 года».

МВФ прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%, тогда как прежде, в октябре прошлого года он ожидал, что ВВП РФ сократится на 2,3%. А в 2024 году экономика России вырастет на 2,1%, предполагает Фонд, отмечая, что это также пересмотр в сторону повышения с момента октябрьского прогноза.

И как мрачно констатировала The Times: экономические проблемы Великобритании теперь острее, чем у России. #Путин снова всех переиграл © Хотя это, быть может, и не его заслуга.

Но в любом случае, это красивая «ответка от Путина», правда? Законы кармы — они такие: работают и в отношении Великобритании тоже?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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