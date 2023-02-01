Мнение: Кака-така неприкосновенность?!



(Абрамович на яхте с девушками)

Новость недели – Абрамович «пожертвовал» Украине 2,3 млрд. фунтов стерлингов. Сумма более чем недетская: курс фунта к доллару – 1,23 доллара за фунт, стало быть, взнос Абрамовича в казну Украины выходит вообще под 3 млрд. баксов! Что-то знакомое, кстати… Ах, ну да – ведь аккурат 3 млрд. баксов Путин выписал Украине, а точнее – Януковичу незадолго до его свержения, то ли в конце 2013, то ли и вовсе успел в начале 2014. Еще точнее – Путин тогда велел отсыпать из казны вообще-то не 3, а все 15 млрд. долларов Украине «в кредит» – но 3 млрд. были первым траншем, который успел уйти в Украину… и там успешно сгинуть.

Потом, помню, РФ пыталась как-то стребовать свои 3 млрд. с Украины назад – но ничего не вышло; уже следующее правительство (Порошенко) отбрехалось как-то по-хамски, типа «вы Януковичу давали?! Вот с него и спрашивайте!» Ну, время было уже предвоенное, как мы теперь понимаем… Однако весело было. Сумма-то нехилая, с какой стороны ни посмотри, но Путину, понятно, никто в сервильной Эрефии предъяв не кидал – буквально так, как будто он СВОИ три миллиарда про…шляпил, скажем так…

И вот – уже Абрамович выписывает Украине очередные 3 млрд.! И тоже без возврата. В принципе, учитывая гражданство Абрамовича, вещь сама по себе скандальная – но обстоятельства «пожертвования» еще более скандальны. В прессе полно описаний (причем безо всякого стеснения) обстоятельств того, откуда эти огромные деньги взялись. И вот как оно было: мол, после 24 февраля от Абрамовича в Англии потребовали (!) продать свой клуб Челси (который оценивался почти в 6 млрд. долл.), и британское правительство даже создало специальную комиссию (!!), задача которой была – тщательно следить, чтобы в руки самого Абрамовича не попало «ни пенни» от продажи. Ну а сам Роман Аркадьевич, видимо, в качестве благодарности за такую заботу, примерно тогда же, весной прошлого года, пообещал, что порядка 2,5 млрд. фунтов отдаст «на поддержку Украины».

Вышеизложенное, понятно, вызывает неподдельный одобрительный экстаз сразу у двух (обычно антагонистичных) общественных лагерей в РФ: либеральная общественность счастлива оттого, что «Путину утерли нос» и «Украина получит по заслугам» (то есть огромную сумму, при помощи которой сможет утереть нос Путину еще раз) – ну а «глубинный народ»… тоже счастлив, поскольку любая «расправа с олигархами» и «отъем у них несправедливо наворованного» его радует всегда и независимо ни от чего – классовое чувство оказывается сильнее даже «патриотических» (строго по Ленину). Редко бывает, чтобы либералы и глубинники так сливались в экстазе по одному и тому же поводу.

Что ж до меня – у меня вышеописанные обстоятельства вызывают жесточайший когнитивный диссонанс. А если точнее – я вообще не понимаю, КАК ЭТО. Дело не в моих (несуществующих) симпатиях к Абрамовичу в частности или к олигархам в целом; я не понимаю откровенного и даже ничем хотя бы для виду не прикрытого произвола. Где, опять-таки, уважение к частной собственности?? Где «свободный мир»? Какая-то жесть.

Например, уже первоначальный финт: как это – у Абрамовича «потребовали продать «Челси»?! В смысле? «А что, так можно было»? Вспоминаем определение «собственности» из всех учебников: «свобода владения, пользования и распоряжения…» Распоряжения! То есть, по смыслу термина, пришедшему еще из римского права, собственник обладает свободой распоряжения своей собственностью! Другими словами, никто не вправе ТРЕБОВАТЬ от собственника свою собственность продать. Хочу – продаю, не хочу – не продаю. Это же основа основ!

А тут – нате: потребовали продать клуб. Это же в первую очередь скандальное, невозможное требование. Наглое попрание самого понятия частной собственности! И где – в Англии!

Дальше,впрочем, еще круче: правительство (!) создает специальную структуру (!), которая должна следить (!), чтобы собственник не дай бог не получил деньги от продажи своего собственного имущества! Это какой-то, как говорит современная молодежь, «кринж», ей-богу! По-старому – бред. Ты, говорят, продавай своё, но только так, чтобы ты сам от этого ничего не получил.

И какое единственное (!!) «обоснование» для всего происходящего? Только то, что «Абрамович – русский». Опять-таки при том, что Абрамович, во-первых, нерусский, во-вторых, он даже и не гражданин России, насколько я могу судить: он гражданин то ли Израиля, то ли Португалии. Но главное (если считать, что он все-таки гражданин еще и России тоже) – это что, преступление само по себе? Что это за обвинение такое – «вы – гражданин России»? И поэтому можно делать вид, что на граждан России вообще само понятие частной собственности не распространяется? И это ведь при том, что Британия даже не находится с Россией в состоянии войны, чтобы устраивать гонения на граждан РФ хоть на каком-то правовом основании.

И опять-таки: в силу вышеперечисленных причин, я понимаю, что мой голос остается гласом вопиющего в пустыне – мои вопросы ни «либералы», ни «патриоты» даже не в состоянии понять (а кроме либералов в кавычках и патриотов в кавычках никого больше просто нет, это два подмножества, из которых состоит весь континуум, так сказать). Барон Мюнхаузен в известном фильме впал в расстройство и в полную мизантропию, когда увидел воочию, что «еще один день весны никому не нужен». Я тоже готов впасть в мизантропию, также увидев, что идея частной собственности, точнее, ее неприкосновенности, тоже никому не нужна. Ладно бы еще «в России» – к этому уже все привыкли. Но и на самом что ни на есть ЗАПАДЕ – тоже! Вот где кринж.

На этом невероятном фоне само «пожертвование» (которое, как мы видим, никакое и не пожертвование вовсе) как-то меркнет и теряет значение. В мире “новой нормальности”, на мой взгляд, всё то, за что сражается Украина, уже обессмыслено заранее – в частности, в нем ведь уже отменены не только “частная собственность”, но и “национальные государства”.