 

“Срочно”: увидевшая себя в зеркале Заворотнюк взмолилась о помощи

01.02.2023, 19:50, Разное
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Онкология разделила жизнь Анастасии Заворотнюк на до и после. Из-за страшного недуга она отказалась от публичной жизни. Даже в соцсетях артистка перестала что-либо выкладывать. С тех пор дочь звезды сериала “Моя прекрасная няня” активно ведет блог в интернете. Иногда девушка рассказывает о состоянии своей больной матери.

Сейчас же Заворотнюк-младшая проводит время в Дубае. Каждый день Анна публикует фото и видео, рассказывая таким образом о своем досуге. Девушка делится даже самыми незначительными деталями. Например, недавно она занялась шопингом, во время которого нашла понравившиеся ей джинсы.

Она зашла в примерочную, чтобы надеть джинсы и сделать выбор. Однако принять решение самостоятельно увидевшая себя в зеркале Анна Заворотнюк не смогла. Она записала видео для соцсети и, обратившись к подписчикам, взмолилась о помощи: “Девочки, срочно! Брать?”. Большинство поклонников ответило утвердительно.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк взревела от того, что она увидела в сафари-парке Дубая. Девушке стало жалко животных, которые находятся в неволе. Она назвала это издевательством над живыми существами. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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