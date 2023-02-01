 

Курбанчик, возвращайся! – Личное мнение

01.02.2023, 19:46, Разное
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Бывший муж Бородиной Омаров живёт в своё удовольствие. Путешествует, рядом с ним симпатичная невеста.


Фото: Соцсети

Смотришь на них — душа радуется. Не такой счастливый был Курбан Омаров в браке с Ксюнделем.

Я считаю, что Бородина должна сделать всё, чтобы вернуть Омарова обратно.

Причин для этого несколько.

Во-первых, вы заметили, как Ксюндель после развода перестала быть интересна? Ни тебе новостей, ни интриги и даже движухи нет!

То ли дело, когда Ксюндель был замужем. Все переживали за Шантика. За чужие декольте, все с удовольствием слушали размышления Бородиной о падении нравов.

Нужно это возвращать.

Во-вторых, Курбан, как мне кажется, сейчас очень счастлив. Проявил себя хорошим отцом, но одновременно ему хорошо и в личном плане.

Ну сравните сами, насколько его невеста симпатичнее Ксюнделя! В то время как сама Бородина только ругается с мамой перед вылетом на курорт.

Ксюндель ведь тоже хочет личную жизнь и страстей, которые бушуют!

Можно, конечно, найти другого успешного бизнесмена, но Курбан — проверенный вариант. Так что Бородиной лучше вернуть его.

Остаётся вопрос: как это сделать? Как заманить обратно Курбана, если ему и так хорошо?

Предлагайте варианты.

Источник: Лена Миро


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