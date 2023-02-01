Курбанчик, возвращайся! – Личное мнение
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Бывший муж Бородиной Омаров живёт в своё удовольствие. Путешествует, рядом с ним симпатичная невеста.
Фото: Соцсети
Смотришь на них — душа радуется. Не такой счастливый был Курбан Омаров в браке с Ксюнделем.
Я считаю, что Бородина должна сделать всё, чтобы вернуть Омарова обратно.
Причин для этого несколько.
Во-первых, вы заметили, как Ксюндель после развода перестала быть интересна? Ни тебе новостей, ни интриги и даже движухи нет!
То ли дело, когда Ксюндель был замужем. Все переживали за Шантика. За чужие декольте, все с удовольствием слушали размышления Бородиной о падении нравов.
Нужно это возвращать.
Во-вторых, Курбан, как мне кажется, сейчас очень счастлив. Проявил себя хорошим отцом, но одновременно ему хорошо и в личном плане.
Ну сравните сами, насколько его невеста симпатичнее Ксюнделя! В то время как сама Бородина только ругается с мамой перед вылетом на курорт.
Ксюндель ведь тоже хочет личную жизнь и страстей, которые бушуют!
Можно, конечно, найти другого успешного бизнесмена, но Курбан — проверенный вариант. Так что Бородиной лучше вернуть его.
Остаётся вопрос: как это сделать? Как заманить обратно Курбана, если ему и так хорошо?
Предлагайте варианты.
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Источник: Лена Миро
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