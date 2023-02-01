“Одно ребро повредило легкие”: жена Николая Дроздова рассказала о его самочувствии после госпитализации

85-летний телеведущий Николай Дроздов уже несколько дней находится в столичной клинике. Автор популярной программы “В мире животных” восстанавливается после тяжелой травмы и идет на поправку. Об этом рассказал его друг, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Татьяна Петровна, супруга Дроздова, вчера была у Николая Николаевича в больнице, он чувствует себя прекрасно, идет на поправку. Я думаю, что уже буквально через неделю его точно отпустят домой, будет долечиваться в родных стенах. Они, как известно, лечат лучше всего.

Ранее Дмитрий Дунаев рассказал, что ученый провел несколько дней в палате интенсивной терапии. Затем он был переведен в обычную. Супруга ученого-зоолога в интервью “Комсомольской правде” отметила, что при переломе ребер гипс не ставят. По словам врачей, они должны срастись сами, но на это нужно время.

Сломано семь ребер, одно ребро повредило легкие, поэтому сейчас и дыхательные упражнения тоже надо делать. Сейчас ему получше. С Николаем Николаевичем в палате находится младшая дочь Лена, она ухаживает за ним – потом мы с ней поменяемся. Я пока дома с внуками. Дочь туда госпитализировалась, чтобы помогать, — пояснила Татьяна.

Женщина пояснила, что Николай Николаевич в день рождения поздравил ее, после чего поспешил на работу в МГУ. Татьяна просила его не делать этого. Однако 85-летний ученый отметил, что в первый рабочий день 2023 года должен ехать в университет. Татьяна вызвала ему такси.

При подходе к машине он поскользнулся и упал – там просто ледяные горки были, лед везде. Знаете, у меня накипело! Потому я вам изливаю душу: я Николая Николаевичу много раз говорила, чтобы он увольнялся с работы из МГУ. Там такое отношение… К примеру, сейчас – даже никто оттуда не позвонил и не спросил: как он себя чувствует.