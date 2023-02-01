 

Новая жизнь — новая прическа: Пит Дэвидсон побрился налысо

01.02.2023, 19:45, Разное
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Похоже, голливудский комик и актер Пит Дэвидсон решил начать новую жизнь. После расставания с моделью Эмили Ратажковски в конце декабря прошлого года он обновил прическу. Папарацци заметили звезду во время баскетбольного матча. Посмотреть фотографии можно здесь. 

29-летний экс-актер телешоу Saturday Night Live продемонстрировал свою свежевыбритую голову, покидая баскетбольный матч команды “Никс”. Игра состоялась в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке. Пит появился на мероприятии в сером спортивном костюме с разноцветными носками. А на самом матче актер сидел вместе с приятелем Джоном Стюартом.

По информации таблоидов, сейчас у бывшего Ким Кардашьян новая девушка. Комик встречается с актрисой Чейз Суи Уондерс. Дэвидсон и Уондерс познакомились на съемках фильма “Тела, тела, тела”, после чего между ними начались отношения. В конце января пара отправилась в первое совместное путешествие на Гавайи. На пляже папарацци удалось застать актеров за поцелуями.

О мимолетном романе Дэвидсона и Ратажковски заговорили в ноябре прошлого года. Сначала их заметили на свидании в Бруклине, а чуть позже они вдвоем отметили 29-летие комика. А еще они вместе с ближайшими друзьями отпраздновали День благодарения. Затем звезды подтвердили свои отношения, появившись вместе на баскетбольном матче в Нью-Йорке.


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