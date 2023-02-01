Мнение: Может, там веселей и богаче…

Довольно сложная тема, которая касается вынужденных мигрантов из России. Да, мы уже дошли до состояния, когда люди начинают массово бежать из страны — и это один из ярких маркеров идущих в стране катастрофических событий. Вообще, бегство людей — это показатель того, что они не видят себя в нынешней обстановке, они уже не способны в нее встраиваться, а потому решаются на столь радикальный шаг.

Для российской власти, напротив, процесс бегства людей во многом носит позитивный характер, так как подобный процесс на время, но сбрасывает внутреннюю социальную температуру, тем более, что бегут социально активные люди, «нагревающие» общество своими нереализованными возможностями. Подобной тактики придерживался наркокартель «Дель Сол», который ошибочно называют правительством Венесуэлы. Доведя страну до тотального коллапса, Мадуро и его капо смогли вырулить, организовав и поощрив массовый исход огромных масс населения. За пять последних лет из Венесуэлы бежало до четверти всего списочного населения. Что, в общем-то, и стало причиной того, что внутренний взрыв в стране, который назревал с 2018 года, так и не произошел. Люди предпочли «голосовать ногами», а режим сделал всё, чтобы вышвырнуть их из страны.

Вынужденная миграция в этом смысле мало чем отличается от массовой смертности, а в России и этот фактор был задействован в немалом объеме: как мы помним, в 2020-2021 году суммарная «сверхсмертность» от «пандемии» составила порядка миллиона человек. В реальности большая часть этих людей умерла от неоказания им помощи, которая была перекрыта в связи с тотальным перепрофилированием всей системы здравоохранения на «борьбу» с одним-единственным заболеванием. А это, в свою очередь, стало следствием преступной «оптимизации» в рамках не менее преступных «майских указов» Путина. Проще говоря — убийство миллиона человек было запрограммировано еще в 2012 году, и неизвестным оставалось только «когда» и «сколько» будет убито. Нон-стопом «пандемия» перешла в боевые действия, где точно так же массово гибнут молодые и активные граждане России. Режиму выгодна их смерть, Путин даже цинично в своем стиле сообщил, что лучше пусть так погибнут, чем от водки или в ДТП. Что делать со всеми этими людьми, он не знает, а вот нагрузку на социальные программы они создают.

Уже поэтому гибель людей и их массовое бегство из страны объективно снижают немалые расходы государства, что и позволяет на первых порах даже получить определенные позитивные экономические показатели. Парадокс заключается в том, что именно гибель огромного числа людей в боевых действиях и бегство еще большего числа за рубеж во многом обеспечило лучшие, чем предполагалось, результаты экономики в 2022 году. Но это напоминает эпизод из «Детей капитана Гранта», когда команда «Дункана», чтобы проскочить огромные волны, вылила с обоих бортов корабля масло, на короткое время успокоив море. Но уже очень скоро волны поднялись еще более высоко.

Не нужно забывать и еще один эффект от массового бегства людей. Убегают умные и креативные люди. Нюанс в том, что творческая деятельность людей в любой сфере — это продукт деятельности совершенно конкретных людей. Если застрелить Илона Маска, то новый человек с такими же идеями не появится — идеи Маска уникальны, как и идеи любого другого человека. Выдавливая из страны творческих людей, режим не может создать им замену. Просто потому что этого не может сделать никто. Можно вышвырнуть из страны Пугачеву, Меладзе, Макса Покровского — но кто сказал, что появятся певцы и исполнители лучше них? Хуже — не вопрос. Если вынудить бежать из страны целые компании, занимающиеся вопреки всему создание инновационных и высокотехнологичных продуктов — то кто сказал, что на замену им придут новые? Каждый творец смыслов уникален, и сила страны в том, чтобы аккумулировать эти уникальности, а не стирать их и вычеркивать.

Но режиму все равно. У него есть только один критерий — лояльность. Авторитарный режим понимает лояльность как отказ от высказываний против. Ты можешь молчать, можешь не поддерживать власть — но не говорить об этом вслух. Тоталитарному режиму этого мало. Он требует безусловного одобрения — от каждого. Не зря откровенно отмороженные Z-патриоты требовали, чтобы каждый публично выражал свое согласие с проходящей спецоперацией. Целый ряд творческих людей был оплеван даже не за то, что они высказывались против, а за то, что они молчат и не высказываются за.

Логично, что в таких условиях нормальный человек начинает рассматривать вопрос своего бегства из страны, а человек творческий (это не только артист-художник, любая профессия на самом деле предполагает творчество в ее рамках) — такой человек встает перед выбором: либо перестать творить, либо уезжать.

Тем самым страна «проседает». И интеллектуально, и культурно, и духовно. И если на коротком промежутке это либо незаметно, либо вообще дает кратковременный позитивный с точки зрения формальных показателей эффект, то на перспективу страна получает дополнительную тяжелейшую проблему (дополнительную ко всему тому чудовищному списку катастроф, которые режим уже создал) — это проблема вымывания людей с творческим началом.

Но, повторюсь, режиму это даже выгодно. Он перестал рассматривать любую перспективу. Он сегодня существует в парадигме «умри ты сегодня, а я завтра», у него уже нет никакого будущего, да он туда и не смотрит. Поэтому все задачи, которые ставятся и решаются — это задачи текущего выживания этой власти, не более того. Коридора решений уже нет, есть точка, вокруг которой по сходящейся траектории эта система входит под горизонт событий.

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