Наш ответ ChatGPT – жителей Башкирии пять лет консультировал скрипт, знающий только фразу «Не положено»

В Уфе разгорелся скандал из-за предположительного хищения государственных денег, выделенных на разработку искусственного интеллекта для ответов на вопросы граждан. Умный помощник, разработанный в рамках регионального проекта «е-Башкортостан», оказался простейшим скриптом.

Недовольство общественников вызвала сумма государственного контракта – машинный интеллект обошёлся налогоплательщикам в 122 млн рублей, причём на эти деньги в том числе был оборудован «вычислительный центр». Фактически же оказалось, что умный помощник живёт в простейшем неттопе за 12 тысяч рублей и представляет собой примитивный скрипт, работающий по двум сценариям: если в сообщении найден знак вопроса (то есть, с точки зрения робота оно является вопросом), он отвечает «Не положено», а в ином случае перенаправляет пользователя на страницу /devnull.html, на которой заверяет, что сообщение было передано на рассмотрение региональным властям.

Эта разработка, запущенная в начале 2018 года, позиционировалась как «мощнейший искусственный разум, который знает ответы на все вопросы». Теперь следствию предстоит установить, куда на самом деле были потрачены средства.

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