 

Косит мор: сраженного смертельным недугом Сафронова госпитализировали вслед за Николаевым

01.02.2023, 18:31, Разное
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Российских артистов одного за другим словно косит какой-то мор. Накануне стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Сегодня Россию потрясла еще одна страшная новость: художник Никас Сафронов тоже госпитализирован!

Как выяснилось, у Сафронова появились признаки отравления. Он резко почувствовал недомогание и вызвал врачей. В итоге его увезли в одну из московских больниц. Оказалось, что Никас Сафронов ел итальянские вяленые помидоры в масле, которые ему привез друг из-за границы. Приятель художника Николай Денисов в тот день был у Никаса Сафронова, но отказался от деликатесов и уберег себя. Сам же Сафронов съел почти всю банку. К ночи ему стало плохо.

У Никаса открылась рвота, начался озноб и боль в желудке. По дороге в больницу художнику стало еще хуже. В клинике, где звезде промыли желудок и сделали капельницу, выяснилось, что в вяленых помидорах содержалась смертоносная бактерия ботулизма. Эта инфекция смертельно опасна и поражает нервную систему, в частности спинной мозг.

Сейчас жизни 66-летнего Сафронова ничто не угрожает. Он находится под наблюдением врачей и принимает антибиотики.


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