 

Суд отправил журналиста Невзорова* в колонию за распространение фейков

01.02.2023, 18:30, Разное
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Известный российский журналист, телеведущий, режиссер и блогер Александр Невзоров* признан виновным по уголовному делу о распространении фейков об армии. По данным портала URA.RU, его приговорили в восьми годам колонии.

Кроме того, блогер на протяжении четырех лет после выхода на свободу не сможет администрировать социальные сети и другие цифровые ресурсы, уточняет телеканал “360”. По данным RT, суд вынес решение в отношении журналиста заочно. Сам Александр Невзоров* уже давно сбежал из страны.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ.


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