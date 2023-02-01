 

Подвергшаяся нападению пришельцев Катя Лель заявила о трансформации: Очень сильная энергия

01.02.2023, 18:29, Разное
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Популярная российская певица Катя Лель – настоящее имя Екатерина Чупринина – прославилась на всю страну в первый раз благодаря таким хитам, как “Мой мармеладный (Я не права)”, “Муси-Пуси”, “Две капельки”, “Я по тебе скучаю”, “Горошины” и другим. Однако популярность к исполнительнице пришли и второй раз – когда она рассказала о нападении пришельцев.

По словам певицы, в детстве на нее напали инопланетяне. Представители внеземных цивилизаций якобы похитили у нее несколько зубов для дальнейших экспериментов. Вторжение НЛО на Землю, описанное звездой, произошло, когда ей было только 16 лет.

Однако рассказать всю правду Катя Лель решилась только через 28 лет. Корреспондент “Дни.ру” даже интересовался, насколько серьезно артистка относится к собственным заявлениям. Мыть может, она просто решила хайпануть? Однако певица отрицает все обвинения и настаивает на правдивости своей версии.

Так или иначе, доказать или опровергнуть космические истории мы не можем. Напали инопланетяне на Катю Лель или нет, решать читателям. А пока что звезда делает новые заявления с философским подтекстом. К примеру, она считает, что в современном мире старые истины утратили свое значение.

“Сейчас то самое время трансформации, когда люди меняются”, – цитирует артистку Пятый канал. По ее словам, сегодня меняется качество жизни. Катя Лель также подчеркнула, что некие вибрации, представляющие из себя “очень сильную энергию”, сделали женщин способными на все.


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