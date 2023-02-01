 

Какая гадость: на Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек

01.02.2023, 18:29, Разное
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Новодевичье кладбище – самый известный некрополь России. Здесь покоятся легендарные политики, артисты, спортсмены и общественные деятели. Простому человеку найти здесь последнее пристанище невозможно – места распределяются на самом верху. Галину Волчек в декабре 2019 года похоронили именно здесь, на центральной аллее.

С тех про прошло три с лишним года. Но на могиле худрука “Современника” и режиссера Галины Волчек до сих пор остается тот же самый, уже ставший чернеть и гнить, простой деревянный крест, который был поставлен в день похорон…

Справедливости ради надо добавить, что в 2021 году тут открылся памятник работы Франгуляна, который люди сочли уродством. “Какая гадость”, “Ужасно”, Безобразно”, На себя не похожа” – это самые мягкие из отзывов поклонников. Огромные бронзовые бородавки, сигарета в руке, безразмерный мужской пиджак – все это выглядело кощунством по отношению к легендарной Волочек. И уже тогда стали высказывать предположения, что родные Галины Борисовны решили демонтировать жуткую, вызывающую оторопь и отторжение скульптуру. Так и случилось.

“Там концепция достаточно простая. Колонна “Современника”, сцена внизу. И молодая Волчек. Юная. Которую многие не знают”, – оправдывался скульптор. В итоге от этой его концепции осталась только сцена. А колонну и бронзовый бюст снесли. Уродство тут не нужно.


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