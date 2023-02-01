 

Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

01.02.2023, 18:28, Разное
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На трех участках БКЛ состоялись технические пуски. С пассажирами поезда поедут в ближайшее время. Таким образом, большое метрокольцо замкнется и станет самым большим пересадочным контуром столичной подземки.

На Солнцевской линии построены тоннели до аэропорта Внуково. Там откроется одноименная станция метро.

“Проложено около 15 км тоннелей метро. Большая часть пройдена механизированными комплексами, порядка 0,5 км построено горным способом”, – написал Собянин.

Тоннели проложены и на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии. Выполнен большой объем монолитных работ. Также на “салатовой” ветке открыт второй вестибюль станции “Окружная”.

Активные работы ведутся на Троицкой линии. Там соорудили тоннели на участке между станциями “Новаторская” и “Бачуринская”.

В 2022 году завершился очередной этап реконструкции электродепо “Сокол”. Оно обслуживает Замоскворецкую линию.

“В 2023 году продолжится строительство электродепо “Нижегородское”, “Аминьевское”, “Южное” и “Саларьево”. В депо “Выхино” и “Владыкино” возводят новые здания и сооружения”, – сообщил градоначальник.

Мэр уточнил, что с 2011 года в Москве построили более 148 километров линий, 69 станций и 11 электродепо. Миллионы жителей столицы ежедневно экономят в пути до 1-2 часов.

В конце декабря прошлого года мэр объявил о завершении строительства БКЛ. Он провел технический пуск на участке от “Каширской” до “Нижегородской”. С пассажирами составы поедут через пару месяцев. Длина метрокольца – более 70 километров, построена 31 станция.

Помимо строительства новых станций, продолжается поставка вагонов “Москва-2020”. В столичной подземке курсирует уже более 100 таких составов.


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