 

Бейонсе анонсировала мировой тур в поддержку альбома “Renaissance” — в списке всего 12 европейских городов

01.02.2023, 18:25, Разное
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Бейонсе отправится в международный концертный тур с новым альбомом “Renaissance”. Это первые сольные выступления исполнительницы такого масштаба с 2016 года. Последний раз певица была в мировом турне “Formation” с одноименной пластинкой 6 лет назад. На официальном сайте Бейонсе билеты уже поступили в продажу. Первое шоу запланировано на 10 мая этого года в Стокгольме. За ним последует Брюссель — выступление там пройдет 14 мая. Всего в программе тура заявлено 27 концертов. 

Большинство мероприятий состоится в Америке. Концерты пройдут в Новом Орлеане, Хьюстоне, Далласе, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Майами, Атланте, Вашингтоне, Бостоне, Питтсбурге, Нью-Йорке, Чикаго и других городах. В Европе Бейонсе сделает остановку всего в 12 городах: Варшаве, Франкфурте, Гамбурге, Амстердаме, Кельне, Барселоне, Лондоне, Париже, Эдинбурге, Кардиффе и других.

Альбом “Renaissance” вышел в конце июля 2022 года. Певица сообщила, что это проект-трилогия. Большинство из композиций — танцевальные с примесью диско-ритмов. На создание альбома у певицы ушло три года, вместе с ней над треками работали ее супруг, рэпер Джей Зи, а также Skrillex, 070 Shake и Грейс Джонс.

Ранее СМИ писали о том, что звезда R&B пригласила свою измученную опекой коллегу Бритни Спирс сняться в ее новом музыкальном видео. Вероятнее всего, это был клип на одну из песен с альбома “Renaissance”. Однако шумной коллаборации у двух культовых певиц не получилось. 


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