 

Наталья Подольская сняла клип с Камилой Валиевой в главной роли

01.02.2023, 18:25, Разное
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Певица Наталья Подольская завершила съемки нового клипа на трек под названием “Не отвернусь”. Процесс продолжался более суток. Режиссером видео выступил Сергей Грей, а главной героиней — олимпийская чемпионка в командном соревновании по фигурному катанию Камила Валиева. По мнению создателей, именно она смогла идеально передать настроение композиции, посвященной надежде и силе духа.

Я считаю, что этот клип имеет социальное значение, – говорит Наталья. – У нас были разные варианты, и когда Камила согласилась, мы поняли, что это будет не просто клип, а целое событие.

Главная мысль персонажа Камилы в клипе — идти к своей мечте и быть верной своему делу, несмотря ни на что.

“Не сломаться и идти вперед” — мой главный девиз не только в спорте, но и в жизни. Думаю, он подходит для каждого человека, – поделилась 16-летняя фигуристка.

Результат не заставит себя ждать — Подольская обещает, что клип появится в сети совсем скоро.


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