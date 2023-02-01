Описана поисковая система на основе искусственного интеллекта

Google добавляет функцию прямого ответа в свою поисковую систему в ответ на ChatGPT и другие чат-боты, использующие технологию искусственного интеллекта. Телеканал CNBC со ссылкой на источники пояснил о дизайне и расположении чатбота в строке поиска.

Поисковая система Googles будет иметь дополнительный маленький логотип чатбота прямо в конце поисковой строки. Там есть ярлыки для голосового поиска или Google Lens. В прошлом чатбот мог удалить один из этих ярлыков, но это сделано для удобства пользователей.

Пять подсказок также будут отображаться под строкой поиска, чтобы пользователи могли задавать вопросы. Компания надеется побудить пользователей использовать функцию чат-бота со встроенным искусственным интеллектом для более активного участия.

Прямые ответы могут также отображаться на странице результатов в “облаке серого текста” непосредственно под строкой поиска. Google задаст несколько дополнительных вопросов ниже, а затем добавит только 10 ссылок на сайты.

Яндекс ранее подтвердил, что YaLM 2.0, версия чатбота компании, находится в разработке. Это сделает Яндекс частью Поиска, Алисы, Почты и других сервисов.