От такого никак себя не убережешь: что значит быть в токсичных отношениях с самим собой

Из всех связей, которые у вас есть в жизни, отношения с самим собой являются самыми важными. Вот почему так важно, чтобы эти отношения были здоровыми. Однако, как и в случае с любым партнерством или дружбой, ваши отношения с самим собой также могут стать токсичными.

Вам может казаться, что у вас есть четкое представление о том, кто вы есть и чего вы хотите в жизни, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что у вас могут быть некоторые не очень благоприятные представления о себе или привычки, которые приводят к саморазрушению?

Научиться определять, находитесь ли вы в токсичных отношениях с самим собой, может быть сложно, но эксперты говорят, что важно вовремя распознать такого рода отклонение, чтобы не начать наносить ущерб своей самооценке или даже отношениям с другими.

Эксперты раскрыли пять признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях с самим собой. Об этом должен знать каждый.

Вы крайне критичны к себе или другим

Когда вы делаете небольшую ошибку на работе или говорите что-то неловкое в окружении других людей, какова ваша первая реакция? Способность отшутиться и двигаться дальше, а не проявлять токсичность по отношению к себе, может указывать на то, что у вас есть некоторые здоровые навыки преодоления трудностей, но, если вы находитесь в токсичных отношениях с самим собой, вы, скорее всего, займетесь самобичеванием и будете корить себя за проступок.

Вы оправдываете нездоровые привычки

Ни для кого не секрет, что забота о себе чрезвычайно важна, но, когда вы находитесь в токсичных отношениях с самим собой, легко обзавестись несколькими нездоровыми привычками, включая злоупотребление психоактивными веществами, расстройства пищевого поведения и членовредительство.

И самое главное – это то, что вы будете оправдывать подобного рода привычки, ссылаясь на плохое настроение и усталость.

Вы слишком жертвуете собой

Нет сомнений, что вы слышали все о заботе о себе и о том, как важно интегрировать ее в свою повседневную жизнь. Забота о себе может включать в себя регулярные тренировки и различные приятные ритуалы, например маску для лица, или вечернюю ванну с пеной. Но, если у вас токсичные отношения с самим собой, вы наверняка не будете выделять время на то, чтобы делать для себя приятные вещи.

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Если вы постоянно пытаетесь сделать других счастливыми, пренебрегая собственным психическим здоровьем, задумайтесь о том, что необходимо что-то менять.

У вас низкая самооценка

Вы когда-нибудь считали себя плохим или недостойным человеком? Если вы поймали себя на том, что испытываете чувство, что вы ущербны, бесполезны или не заслуживаете любви, у вас, вероятно, очень низкая самооценка, что является явным признаком токсичного отношения к себе.

Вы ждете похвалы от других

Комплимент от незнакомца или ободряющие слова от любимого человека помогут вам почувствовать, что вас заметили и оценили. Повышение по службе также может повысить вашу уверенность в себе. Но, если вы обнаружите, что ищете такого рода подтверждение от других людей слишком часто, вам, возможно, следует подумать о том, почему так происходит.

Очень важно оставаться в здоровых отношениях с самим собой. Если у вас возникли проблемы, с которыми вы не можете справится самостоятельно, обязательно обратитесь за квалифицированной помощью.