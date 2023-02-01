 

В России почтили память членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия»

01.02.2023, 18:00, Новости дня
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«Молодая гвардия «Единой России» провела памятные мероприятия в Луганской народной республике, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и других регионах страны в память членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».

В Ровеньках (ЛНР) активисты МГЕР посетили музей «Памяти погибших» и Гремучий лес – место расстрела членов подпольной антифашистской организации.

«Cегодня «Молодая Гвардия» Москвы, Краснодона и других российских городов вспоминает молодогвардейцев-героев, которые 80 лет назад были зверски убиты, сброшены в шурф шахты №5. Эти страшные события происходили 15, 16, 31 января 1943 года. Наша организация была названа в честь молодогвардейцев-героев и нам важно помнить этот подвиг, чтить память наших Героев», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов, его слова приводятся на сайте «Единой России».

В Краснодоне (ЛНР) совместно с вице-спикером Государственной думы Петром Толстым посетили Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия» и возложили цветы к мемориальному комплексу «Непокоренные».

«Сегодня важный день – день памяти молодогвардейцев, которые были расстреляны фашистскими захватчиками здесь, на луганской земле. И очень важно, что в мероприятии принимают участие так много молодых людей из разных регионов России. Все с таким чувством, с таким уважением к событиям, которые случились 80 лет назад. Потому что это история нашей страны, общая память и общая основа для того, чтобы двигаться дальше. Чтобы мы были едины, чтобы мы работали на будущее нашей Родины, особенно в такой сложный исторический момент, который сегодня Россия переживает», – сказал Петр Толстой.

Напомним, в 2023 году исполнилось 80 лет со дня казни членов подпольной организации «Молодая гвардия», боровшейся с оккупацией фашистскими захватчиками города Краснодона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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