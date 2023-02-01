 

«У Украины длинный список ожиданий» – Минобороны Польши опровергло скорую передачу Киеву истребителей F-16

01.02.2023, 16:50, Разное
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Несмотря на заявления украинской стороны о желании Польши передать ей в согласовании с НАТО истребители F-16, такого политического решения не существует, заявил замглавы министерства обороны страны Марчин Очепа. В эфире TVP он объяснил, что истребители — это не винтовки, которые можно просто-напросто кому-то отдать в руки.

Хорошо, а что с этими истребителями четвёртого поколения? Потому что Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в понедельник написал в Twitter: «Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО».

А замглавы польского министерства обороны Войцех Скуркевич говорит, что такой темы нет. Следовательно, какова правда, есть переговоры или нет? 

МАРЧИН ОЧЕПА, заместитель министра обороны Польши: На сегодняшний день такой темы нет, что касается операционных действий, а прежде всего политического решения. Однако существует украинская правда, то есть у украинцев очень длинный список ожиданий, который они непрестанно обсуждают со своими союзниками. Но и в самом конце мы пытаемся выработать какое-то оптимальное решение, потому что я повторю ещё раз: это не вопрос передачи техники, это ведь не винтовки, которые можно дать кому-то в руки.

По крайней мере нужно какое-то обучение…

МАРЧИН ОЧЕПА: Конечно. 

Обучение на F-16 длится сколько?

МАРЧИН ОЧЕПА: Много месяцев. Я думаю, что даже если сократить, то это будет шесть месяцев, но это в очень срочном режиме. Обычно оно длится намного дольше. Более того, есть вся инфраструктура, сервис, логистика, что приводит к тому, что эта операция была бы сложной. Но я ещё раз скажу, такого политического решения нет, в связи с этим нечего комментировать. Конечно, я понимаю этот вопрос, потому что украинская сторона представляет различного рода ожидания…

Дата выхода в эфир 01 февраля 2023 года. 


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