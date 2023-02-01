Эксперт рассказал о рисках приобретения неоригинальных аксессуаров к iPhone

Неоригинальные кабели для зарядки смартфонов могут стать причиной повреждения или даже возгорания. Об этом пояснил специалист по “железу” и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

Короткое замыкание может произойти из-за некачественного кабеля. Это нередко приводит к выходу iPhone из строя или его возгоранию. Также возможен нагрев смартфона из-за несоответствия стандартов зарядки.

Второй проблемой при покупке неоригинальных аксессуаров является ненадежность блока питания. Это также может привести к возгоранию устройства.

В редких случаях возможен неправильный выбор тока для зарядки. Также может наблюдаться временный эффект нагрева корпуса смартфона. Причиной этого является то, что контроллеры заряда устройства, которые используются для зарядки аккумулятора при очень низких токах на последних этапах зарядки, могут вызвать временный нагрев. По словам эксперта, неоригинальное зарядное может проигнорировать это и привести к перегреву телефона.

Ситнов советует не экономить на аксессуарах. Для зарядки iPhone лучше всего покупать только сертифицированные продукты, произведенные сторонними производителями. Крупные сетевые магазины – лучшее место, где можно найти эти товары.