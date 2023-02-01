 

Госдума поддержала закон Матвиенко о моратории на госзакупки

01.02.2023, 16:45, Разное
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Султан Хамзаев является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он заявил, что поддерживает идею приостановить действие закона о госзакупках, поскольку он ограничивает возможность быстрого реагирования в нынешних условиях.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести временный мораторий на действие закона о контрактной системе в период проведения специальных военных операций. Она отметила, что регионам будет легче взять средства на развитие инфраструктуры, поэтому необходимо ввести мораторий. Матвиенко заявила, что обсудит эту тему с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

“Учитывая нынешний контекст, законодатели должны работать над тем, чтобы вся система государственных закупок соответствовала духу сегодняшнего дня. Сегодня федеральные и региональные чиновники теряют свое время из-за необходимости проходить через всю систему госзакупок”, – заявил Хамзаев.

Парламентарий заявил, что современная система “24/7” требует быстрых решений от всех уровней власти, включая федеральные ведомства и региональные правительства. Он также добавил, что 44-й федеральный закон, который ранее во многом формировал единую правовую систему, включая госзакупки, “только сдерживает движение”.


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