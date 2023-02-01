Кулон с рубином для коллекции: модные ювелирные украшения для вашего весеннего гардероба

Украшения с драгоценными камнями должны быть в шкатулке у каждой представительницы прекрасного пола. Они способны сделать любой образ более стильным, запоминающимся и женственным. Стилисты уверены, что ювелирные изделия с драгоценными камнями идеально подходят для весны.

Делимся подборкой самых лучших украшений, которые смогут дополнить весенний образ в 2023 году. Выберите несколько украшений, и вы будете всегда выглядеть на все 100, а мужчины будут бросать на вас восхищенные взгляды.

Кулоны с танзанитом

Если вы поклонник синего цвета и хотите надеть аксессуар, который сделает ваш образ более ярким, то подвески с танзанитом — это то, что вам нужно. Необычный цвет камня не оставит никого равнодушным. Вы можете сочетать это украшение с золотыми или серебряными цепочками. Такой аксессуар сразу привлечет внимание.

Браслеты с аквамарином

Еще одно украшение для тех, кто любит синий и голубой цвет, — браслет с аквамарином. Уникальный оттенок этого драгоценного камня заслуживает внимания, и этой весной его стоит приобрести в качестве украшения.

Браслеты с бриллиантом

Бриллианты являются одними из самых популярных драгоценных камней. Так почему бы не добавить бриллиантовое украшение к своим весенним аксессуарам 2023 года? Блеск драгоценного камня прекрасно дополнит ваш утонченный стиль.

Серьги с танзанитом

Серьги способны моментально превратить обычный образ в более нарядный и праздничный. Отличной идеей станет покупка пары серег с таким драгоценным камнем, как танзанит. Его уникальный цвет идеально подходит для дополнения весенних нарядов.

Рубиновые подвески

Красивый темно-красный оттенок камня ставит его на уровень выше других драгоценных камней. Ни один камень не способен сравниться с глубиной цвета, который имеет рубин. Рубины невероятно красиво смотрятся в подвесках, они сразу же привлекают к себе внимание.