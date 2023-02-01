Туники с большими карманами и джинсы с высокой талией: модные тенденции для беременных

В последнее время модные бренды все чаще стали выпускать красивые коллекции одежды для беременных женщин. Ведь, находясь в таком прекрасном положении, представительница прекрасного пола хочет выглядеть неотразимо, но при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Делимся подборкой модных тенденций этой весны для беременных женщин.

Самая стильная одежда для беременных

Первое, на что следует обратить внимание, – это то, что для беременных женщин лучше всего подходит однотонная одежда или наряды с неброским принтом.

В 2023 году особую популярность завоевали туники крупной вязки с длинными широкими рукавами и большими карманами.

Шикарный тренд моды для беременных на 2023 год — вязаные свитера любой длины.

Легкие, воздушные и полупрозрачные блузки с мелким принтом также очень популярны в этом году среди девушек в положении.

Если вам нравится носить рубашки, то у вас обязательно должна быть струящаяся, асимметричная, длинная рубашка с воротником и цветочным принтом либо рубашка в полоску.

Одной из модных тенденций для беременных на 2023 год являются комбинезоны и джинсы с высокой талией и манжетами.

Известные дизайнеры предлагают беременным носить платья с V-образным вырезом, которые подчеркнут грудь.

Туники оверсайз или бесформенные платья идеально сочетаются с легинсами, в которых будущая мама будет чувствовать себя очень комфортно.

Ну и конечно, одежда в спортивном стиле, без которой невозможно представить гардероб будущей мамы.