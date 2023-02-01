 

По делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР арестовали сотрудников DHL

01.02.2023, 16:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) задержали нескольких сотрудников DHL, их подозревают в покушении на руководителя «Русского дома» в стране Дмитрия Сытого, сообщил высокопоставленный источник в полиции ЦАР.

Правоохранители устанавливают, каким образом DHL передала Сытому посылку со взрывным устройством, сказал собеседник РИА «Новости». Также он предположил, что в деле о покушении есть подвижки.

После расследования арестовали четверых подозреваемых, трех мужчин и одну женщину. Все они являются сотрудниками DHL. Свою причастность они не признают. Судебный процесс организует прокуратура Банги, отметил собеседник.

В середине декабря главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом. Посылку направили из столицы другого африканского государства Того. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете пострадавшего нашли записку «от всех французов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.21 / Малюська: Для имплементации закона об олигархах Нацсовет по ТВ утвердит порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ

02.12.20 / Туристов из России нет — отели Эстонии ждут суровые времена

25.12.20 / Первого министра Шотландии не оштрафуют за нарушение масочного режима — отделалась извинениями

02.09.20 / Дачные дома загорелись в Ростовской области

12.11.20 / Мнения: Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

21.08.20 / Турция захотела стать энергетически независимой с помощью нового месторождения газа

16.07.21 / Верховная Рада установила в Украине День ответственности человека

10.03.21 / На вакцинацию от COVID-19 записались 200 тыс. украинцев

10.08.20 / Гривна к доллару подорожала до 27,65 грн/$

30.06.21 / Сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-9» поможет КНР построить солнечную электростанцию в космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика