По делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР арестовали сотрудников DHL

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) задержали нескольких сотрудников DHL, их подозревают в покушении на руководителя «Русского дома» в стране Дмитрия Сытого, сообщил высокопоставленный источник в полиции ЦАР.

Правоохранители устанавливают, каким образом DHL передала Сытому посылку со взрывным устройством, сказал собеседник РИА «Новости». Также он предположил, что в деле о покушении есть подвижки.

После расследования арестовали четверых подозреваемых, трех мужчин и одну женщину. Все они являются сотрудниками DHL. Свою причастность они не признают. Судебный процесс организует прокуратура Банги, отметил собеседник.

В середине декабря главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом. Посылку направили из столицы другого африканского государства Того. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете пострадавшего нашли записку «от всех французов».

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