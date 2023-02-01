 

Захарова назвала абсурдом слова Макрона об отсутствии эскалации в случае поставок самолетов Киеву

01.02.2023, 16:39, Новости дня
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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что возможная поставка военных самолетов Украине не приведет к эскалации, является абсурдом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова главы Франции о том, что ничего не запрещено в принципе при условии, что это будет полезно для ВСУ, не приведет к эскалации конфликта и ударам по территории России, Захарова назвала абсурдом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

«Вы меня, конечно, все извините, но готовность Парижа поставить Киеву истребители подтвердил французский министр обороны, он посетил 28 января Украину», – сообщила дипломат.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская сторона не видит ограничений в возможных поставках киевскому режиму истребителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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