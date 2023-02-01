 

В Швейцарии решили пересмотреть отношения с Россией

01.02.2023, 16:39, Новости дня
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Швейцарское руководство намерено пересмотреть отношения с Москвой в новой стратегии по внешней политике, которую создаст правительство страны, сообщил швейцарский МИД.

Там считают, что поводом для пересмотра отношений является «отказ Москвы» защищать «интересы Украины в России». Это является очевидным свидетельством того, что продвижение идеи мира в украинском конфликте остается очень сложным, говорится в докладе швейцарского МИД, передает РИА «Новости».

В документе также осуждается специальная военная операция РФ на Украине, и указывается, что Швейцария поддержала почти все антироссийские санкции ЕС.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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