 

До 5 лет тюрьмы: убившему оператора Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение

01.02.2023, 15:45, Разное
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Уголовное дело, фигурантом которого является знаменитый американский актер и комик Алек Болдуин, плавно подходит к логическому завершению и вскоре будет передано в суд. Следственные действия шли полтора года, в результате чего артисту предъявили официальное обвинение.

Напомним, звезда Голливуда убила оператора фильма “Ржавчина” во время съемок фильма. Актер должен был выстрелить в сторону камеры из бутафорского пистолета , однако оружие оказалось настоящим.

Оператор-постановщик картины Галина Хатчинс погибла на месте, а режиссер фильма Джоэла Соуза был ранен. Сам Алек Болдуин на протяжении всего следствия настаивал, что был уверен в использовании реквизита.

К слову, оружие артисту передал помощник режиссера, ответственный за реквизит. Адвокат кинозвезды подчеркнул на следствии, что его подзащитный не мог даже подумать о наличии на съемочной площадке заряженного оружия с боевыми патронами.

Так или иначе, уголовного дела Алек Болдуин не смог избежать. Прокуратура полагала, что актер совершил непреднамеренное убийство, и предъявила ему официальное обвинение. Как уточняет телеканал “360”, вторым фигурантом дела стал помощник режиссера. По данным портала Page Six, им может грозить до пяти лет тюрьмы.


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