 

Рената Пиотровски, Влад Лисовец, Мила Ершова и другие на премьере спектакля “Красавец мужчина” в Москве

01.02.2023, 15:40, Разное
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В минувший понедельник, 31 января, в Московском драматическом театре А.С. Пушкина состоялся премьерный показ спектакля “Красавец мужчина”, приуроченный к 200-летию классика русской драматургии Александра Островского. Первыми новую постановку режиссера Данила Чащина увидели продюсер и телеведущая Рената Пиотровски, стилист Влад Лисовец, звезда “Фандорин. Азазель” Мила Ершова, дизайнер Александр Арутюнов, актрисы Анна Александрова и Евгения Малахова, певица Зара и другие селебрити. Собрали фото всех звездных гостей ниже. 

Рената ПиотровскиВлад ЛисовецМила ЕршоваДанил ЧащинАнна АлександроваАлександр ЭнбертАлександр Арутюнов со спутницейИнна Любимова ЗараЕвгения МалаховаЕвгений Писарев


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