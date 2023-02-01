Рената Пиотровски, Влад Лисовец, Мила Ершова и другие на премьере спектакля “Красавец мужчина” в Москве

В минувший понедельник, 31 января, в Московском драматическом театре А.С. Пушкина состоялся премьерный показ спектакля “Красавец мужчина”, приуроченный к 200-летию классика русской драматургии Александра Островского. Первыми новую постановку режиссера Данила Чащина увидели продюсер и телеведущая Рената Пиотровски, стилист Влад Лисовец, звезда “Фандорин. Азазель” Мила Ершова, дизайнер Александр Арутюнов, актрисы Анна Александрова и Евгения Малахова, певица Зара и другие селебрити. Собрали фото всех звездных гостей ниже.

Рената ПиотровскиВлад ЛисовецМила ЕршоваДанил ЧащинАнна АлександроваАлександр ЭнбертАлександр Арутюнов со спутницейИнна Любимова ЗараЕвгения МалаховаЕвгений Писарев