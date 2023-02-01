Наоми Кэмпбелл поделилась редкими снимками с подросшей дочерью

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. С тех пор 52-летняя модель редко делилась фотографиями подрастающей дочери. Отметим, что лица малышки звезда так и не показала (впрочем, ее имя тоже до сих пор неизвестно). Однако ее фанаты радуются любому редкому кадру. Накануне Наоми опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых гуляет с юной наследницей у мечети шейха Зайда в Абу-Даби. На первых фото модель позирует в одиночестве, а на следующих уже стоит спиной к камере, держась с дочкой за руки.

Наоми впервые показала ребенка на обложке британского журнала Vogue. Тогда же модель опровергла слухи о том, что удочерила девочку. Впрочем, многое она все же сохранила в тайне: Наоми до сих пор не рассказала, появилась ли дочка на свет благодаря суррогатной матери, а также оставила без ответа вопросы о личности отца малышки.

Супермодель вообще не афиширует личную жизнь. Последний известный широкой публике роман у нее был с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Позже в прессе появилась информация, что дом в Барвихе, который он собирался подарить Наоми, выставлен на продажу за нескромные 5 миллиардов рублей.