Житель Борисоглебска по имени Пётр Павел пожаловался на постоянные задержания и травлю

52-летний житель Борисоглебска по имени Пётр Павел пожаловался на то, что его уже дважды задерживали и доставляли в Москву на допрос из-за тёзки, ставшего недавно президентом Чехии.

В родном городе он подвергается остракизму – сначала его уволили с работы, затем начали угрожать.

Проблемы начались после сюжета на «Первом канале», в котором нового чешского президента обвинили в разжигании войны, воровстве, фальсификации истории и разврате (бывший генерал женат второй раз).

– Фамилия у меня такая, потому что полуграмотная паспортистка ещё в 1930-е годы записала имя прадеда не в ту графу. Так и повелось, – рассказывает Пётр Павел. – Кто же знал, что в Чехии тоже такие паспортистки бывают? Этому генералу я никакой не родственник.

За неделю бывшего монтажника труб дважды отвозили в Москву на допросы, где пытались выяснить срок и маршруты переброски натовского вооружения, обвиняли в фальсификации результатов выборов и краже голосов у Милоша Земана, а также в сносе памятника советским солдатам, пришедшим на помощь народу Чехословакии в 1968 году. Когда он вернулся на попутках после второго допроса, то обнаружил, что на его двери неизвестные написали краской «Натовская гнида» и нарисовали флаг США, в который стреляет схематический Т-34.

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