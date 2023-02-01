Латвия угрожает бойкотом Олимпиады в Париже, если на неё допустят российских спортсменов

Президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс заявил, что сборная его страны будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже, если туда будут допущены российские или белорусские спортсмены. Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт выразил протест против возможного допуска к олимпийским соревнованиям представителей РФ или Белоруссии, даже если они будут выступать под нейтральным флагом, пишет Newsweek.



AP

Латвийская сборная планирует бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если туда будут допущены российские или белорусские спортсмены. Об этом заявил во вторник в интервью местному телевидению президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс, сообщает Newsweek.

«Латвия придерживается следующей позиции: если бы эти Игры состоялись сейчас и в них участвовали бы спортсмены из РФ и Белоруссии, то я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти Игры», — пояснил Тикмерс. Он также подчеркнул, что в Латвии надеются на «победу Украины» в нынешнем конфликте и что после этого в мире будет «совершенно новая ситуация и новый регламент Игр».

«В таком случае латвийские спортсмены, конечно, тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх», — отметил Тикмерс. Он также заявил, что, поскольку против российских спортсменов продолжают действовать санкции, которые Международный олимпийский комитет ввёл после обвинений в применении допинга, и учитывая, что спецоперация, которую начала РФ на территории Украины, продолжается уже почти год, всё это должно стать поводом для объявления бойкота и со стороны других стран, пишет Newsweek.

Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт выступил категорически против допуска к соревнованиям российских или белорусских спортсменов, даже если они будут выступать под нейтральным флагом. «Такая ситуация также неприемлема для нашего государства. Мы связались и будем продолжать связываться со всеми международными организациями, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК», — заявил Гутцайт.

В свою очередь, в МОК прокомментировали заявления президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова, который призвал снять ограничения в отношении российских атлетов и разрешить им выступать со своим флагом и гимном. По мнению МОК, эта инициатива «не подлежит обсуждению», поскольку такие ограничения были единогласно подтверждены на недавнем саммите по организации Олимпийских игр в декабре прошлого года.

В то же время возможность выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом представители МОК ранее назвали приемлемой. Журналисты Newsweek также обратились за дополнительными комментариями по этой теме в Олимпийский комитет России, а также Олимпийский и Паралимпийский комитет США, говорится в статье.